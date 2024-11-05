الجيش الأمريكي ينشر صورا لمقاتلة F-15E تحلق "فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية" بالشرق الأوسط

واشنطن/سما/

نشر الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، صورا لمقاتلة F-15E تحلق في سماء الشرق الأوسط.

ونشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، لقطات على حسابها عبر منصة "X" تظهر طائرة F-15E، إحدى الطائرات المقاتلة التي تم نشرها في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

وجاء في المنشور: "التحليق فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

يأتي ذلك، غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن مجموعة من طائرات بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط، لكنها لم تكشف عن عددها.

وقالت مجلة Air & Space Forces Magazine، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة نشرت ست قاذفات من طراز B-52 في الشرق الأوسط وسط التصعيد في المنطقة.

ولم توضح مصادر المجلة المكان الذي ستتمركز فيه القاذفات القادمة من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية، إلا أن طائرة شحن من هناك هبطت مؤخرا في القاعدة الجوية الأمريكية الضخمة في منطقة العديد في دولة قطر.

يأتي ذلك، تزامنا مع ارتفاع منسوب التصعيد في المنطقة، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد بشكل حاسم "يفوق الفهم" على الهجوم الإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي السبت، إن بلاده ستفعل كل ما يجب فعله لمواجهة الاستكبار العالمي على الصعيد العسكري والسياسي والتسليحي، مشددا على أن أعداء إيران سيتلقون ردا صارما.