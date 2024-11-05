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فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدة "لاهاف 433" السيبرانية التابعة للشرطة تحقق في قضية خطيرة حول محاولة تزوير برتوكولات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب.


وأشارت إلى أن "القضية بدأ تداولها في يوليو الماضي بعد أن قدم المستشار العسكري السابق لنتنياهو ادعاءات المستشارة القضائية للحكومة". فيما نقلت فيها "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن "السكرتير العسكري السابق يتهمه بأنه يغيّر نصوص بروتوكولات جلسات حساسة".


وأكدت وحدة "لاهاف 433" في الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء أنها "تجري تحقيقا جنائيا منذ عدة أشهر يتعلق بأحداث منذ بداية الحرب".

وبحسب البيان، فإنه "كجزء من التحقيق، تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية، وفي إطار هذه القضية، من المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

في شهر يوليو، كشف موقع "واينت" عن "مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب بتغيير، أو كما يقولون، العبث ببعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات مجلس الوزراء".

وأضاف الموقع أن "هناك قلق في الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع من إجراء محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم رئيس نتنياهو".

وذكر أن "السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، اللواء آفي غيل، وجه رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة بشأن هذه المسألة قبل عدة أشهر".

وأوضح أن "المسؤولين وجدوا منذ بداية الحرب فجوات بين بعض النصوص وبين المناقشات والمحادثات، كما أن أفرادا في مكتب رئيس الوزراء اتصلوا سرا بالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي غيل، وحذروا من أن مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب حاولوا تغيير البروتوكولات أو النصوص بأثر رجعي بعد عدة اجتماعات".

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