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محافظة القدس: الاحتلال يواصل هدم المنازل وتجريف الأراضي لتفريغ حي البستان

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: الاحتلال يواصل هدم المنازل وتجريف الأراضي لتفريغ حي البستان



القدس المحتلة/سما/

قالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت عمليات الهدم والتجريف في مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت اليوم الثلاثاء، منازل عدة، واقتلعت أشجارا، وجرفت أسوارا وشوارع لمواطنين مقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت محافظة القدس في بيان لها، أن الهدم طال منزل المواطن المقدسي هيثم عايد قرعين، الذي يؤوي أربعة أفراد، ومنزل عائلة الرويضي، الذي يسكنه خمسة إخوة مع ما يقارب ثلاثين من أبنائهم بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى هدم ما تبقّى من منزل الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، الذي أعاد ترميمه بعد تعرضه للهدم سابقاً، ومنزل نجله محمد، الذي يعيش فيه مع زوجته واثنين من أبنائه.

وشملت عمليات الهدم تجريف أسوار خرسانية وشوارع مؤدية إلى المنازل، إضافة إلى اقتلاع أشجار في الحي.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يستغل حرب الإبادة في قطاع غزة، لتنفيذ خطط تهويدية في القدس ومحيط المسجد الأقصى، بهدف تغيير التركيبة السكانية وتوسيع المستعمرات في المدينة، إلى جانب تفريغ حي البستان من سكانه الأصليين، وفرض أمر واقع يهدد وجودهم واستقرارهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى اليوم، هدمت قوات الاحتلال وجرفت ما يقارب 360 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية والوطنية، وفق المحافظة.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم بحق المقدسيين، وحماية حقوقهم التاريخية والإنسانية، والوقوف بوجه الاستعمار المتسارع الذي يهدد مستقبلهم في المدينة المقدسة.

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