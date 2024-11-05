  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثماني الشهيدين عصعوص

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثماني الشهيدين عصعوص



جنين/سما/

شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد وشوقي العصعوص إلى مثواهما الأخير في القرية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي في جنين، حيث نُقل الجثمانان إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين قبل أن يواريا الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وكانت طائرة مسيرة قد قصفت موقعاً في قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى استشهاد محمد حسن عصعوص (40 عاماً)، وشوقي فياض عصعوص (38 عاماً).

وباستشهاد محمد وشوقي العصعوص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 771، بينهم 167 طفلا.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

فايننشال تايمز”: ماذا تبقى من حماس في غزة؟

"هآرتس" تتحدث عن خطوات متوقعة من بايدن لإنهاء الحرب في غزة

"هاليفي" : حان الوقت لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”

مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

هاليفي: يجب التحلي بالشجاعة لإبرام صفقة تبادل

الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية من لبنان بصورة مفاجئة والاتفاق خلال اسابيع..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يقيل غالانت ويعين مكانه يسرائيل كاتس

photo_2024-11-05_18-43-19

مستوطنون على تخوم غزة يطالبون بطرد الفلسطينيين إلى الدول العربية

شمال غزة يباد.. الدفاع المدني: مناشدات عن وجود أحياء تحت أنقاض منازل (فيديو)

672a4210423604662178004c

مسؤول إسرائيلي في مفاوضات الرهائن يتحدث عن "شرط لازم" لإطلاق سراحهم

672a3de04236046cd86ea85e

فضيحة أمنية جديدة وخطيرة تهز عرش نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية