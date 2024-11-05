أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثماني الشهيدين عصعوص

جنين/سما/

شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد وشوقي العصعوص إلى مثواهما الأخير في القرية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي في جنين، حيث نُقل الجثمانان إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين قبل أن يواريا الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وكانت طائرة مسيرة قد قصفت موقعاً في قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى استشهاد محمد حسن عصعوص (40 عاماً)، وشوقي فياض عصعوص (38 عاماً).

وباستشهاد محمد وشوقي العصعوص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 771، بينهم 167 طفلا.