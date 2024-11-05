61 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 61 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 46 منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استُشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الزرقا شمال غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مواطنين وسط قطاع غزة.

وقال مصادر محلية إن شهيدا ومصابان وصلوا مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين المتواجدين في منطقة "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات.

كما أصيب مواطنون في قصف نفذه طيران الاحتلال على منزل لعائلة سعد الله في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق،ـ استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا.

و استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الشرفا في شارع غزة القديم في حي التفاح شرق مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد فجر اليوم، 29 مواطنًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 مواطنا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلاً كان يأوي نازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال.

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تأوي نازحين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر المحلية بإصابة عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون بحي الزيتون قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43391 مواطنا، وإصابة 102347 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.