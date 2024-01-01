"هاليفي" : حان الوقت لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”

القدس المحتلة/سما/

كشف قناة عبرية، عن تفاصيل لقاء رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” مع عائلات المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها، إن رئيس الأركان هاليفي التقى بأسر بـ عائلات الأسرى المحتجزين، وأبلغهم أن الوقت قد حان للسعي من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها إنهاء الحرب.

وأشارت القناة إلى ان هاليفي أبلغ عائلات الأسرى أنه لا يوجد لديه خشية من انتهاء الحرب بموجب أي صفقة تبادل مع حركة حماس، ولا يوجد لديه مشكلة حيال ذلك.

هاليفي أضاف: “لقد حققنا العديد من الإنجازات – نحن أقوياء بما فيه الكفاية، ويجب علينا أيضا أن نكون شجعانا بما يكفي للتوصل إلى اتفاق”. على حد قوله.

بدورها، قالت مصادر إسرائيلية، إنه خلال اجتماع قصير عقد مساء أول أمس الأحد مع مسؤولين أمنيين وعدد من الوزراء، أدلى منسق ملف الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال اللواء “نيتسان ألون” بتصريحات واضحة بأنه إذا لم تغير إسرائيل سياستها تجاه غزة، فلن يكون هناك اتفاق، ولن تتزحزح حماس عن موقفها.