الأمم المتحدة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة انتهت دون وصول الآلاف بالشمال

غزة / سما/

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت دون تطعيم آلاف الأطفال في شمال قطاع غزة.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان، أن "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن العاشرة في شمال غزة، جرت بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسف، وانتهت الإثنين".

وأضاف البيان أنه "تم تطعيم 94 ألف طفل في نطاق الحملة"، مؤكدا أنه "لم يتم الوصول إلى آلاف الأطفال حتى الآن".

وصباح السبت الماضي، انطلقت المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بمدينة غزة، مع استثناء شمال القطاع الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ شهر.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهت المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، والتي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.