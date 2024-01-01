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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة / سما/

 ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية على تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والإدانات لقرار إسرائيل بقطع العلاقات مع "الأونروا"، وهجوم المستعمرين على مدينة البيرة، ودعوة الرئيس لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة":

حفاة وجوعى.. !!

الرئيس: الاحتلال يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية المستدامة والمجتمع الدولي مطالب بمحاسبته ومعاقبته على جرائمه

إدانة فلسطينية وأوروبية لقرار إسرائيل بقطع العلاقات مع "الأونروا"

أبو ردينة: قطع الاحتلال علاقته مع "الأونروا" ومواصلة هجوم المستوطنين على شعبنا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية واستهتار بها وبأعلى مؤسسة أممية

العاهل الأردني: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة "الأونروا"

إحراق نحو 20 مركبة بالبيرة واعتداءات على قاطفي الزيتون

إصابة شاب وإخطارات بالهدم بينها مسجد في الضفة والمستوطنون يصعدون إرهابهم

واشنطن: على حكومة إسرائيل ردع عنف المستوطنين

اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية

إسرائيل تفجر حيا كاملا في ميس الجبل وأكثر من 11 قرية تقع على الخط الأول من الحدود تدميرا كاملا

أميركا أمام خيار تاريخي اليوم هاريس أم ترامب للبيت الأبيض؟

* "الأيام":

45 شهيداً .. قصف مكثّف على بيت لاهيا ومخيم جباليا واستهداف لمستشفى كمال عدوان

نحو 1800 شهيد و4 آلاف جريح في شمال القطاع خلال شهر واحد

تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال بقاء طويل بالقطاع

البيرة: مستوطنون يحرقون 20 مركبة ويحطمون الواجهات الزجاجية لعدة مبان

واشنطن تطالب باتخاذ إجراءات ضد إرهاب المستوطنين

إخطار بهدم مسجد في جبل المكبر

الاحتلال يدفع خطة لبناء 3500 وحدة استيطانية جنوب القدس

الرئيس: العالم مطالب بمحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقرارها قطع علاقاتها ووقف التعامل مع "الأونروا"

إطلاق عشرات الصواريخ والمُسيرات على شمال إسرائيل غارات مكثفة على مناطق عدة في لبنان خاصة الجنوب

دمشق: قتيلان ومصابون بهجوم إسرائيلي استهدف "مقرّات لحزب الله"

الاحتلال: إصابة 19 عسكرياً في قطاع غزة وجنوب لبنان

أميركا تختار رئيسها اليوم: هاريس أو ترامب

* "القدس":

1800 شهيد و400 ألف جائع في شمال القطاع

تصاعد مجازر العائلات

جرحى بقصف الطابق الثالث لقسم الأطفال في كمال عدوان

استشهاد طفل جريح بعد إجلائه من "كمال عدوان" إلى المعمداني

لازاريني: إسرائيل قلصت دخول المساعدات لقطاع غزة لـ 30 شاحنة

المستوطنون يحرقون منازل وسيارات في البيرة

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا قطع العلاقات مع "الأونروا"

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