إغلاق الأسواق والبسطات جنوب ووسط قطاع غزة احتجاجاً على الغلاء والاحتكار

دير البح/ سما/

اعلن المواطنون والنازحون إضرابا عاما في مواصي خانيونس وسوق دير البلح المركزي من سوق المعسكر حتى المدفع رفضا لغلاء الأسعار وضد بعض التجار المحتكرين.

وبدأ إضراب أعلنت عنه العائلات النازحة في سوق المواصي خانيونس اليوم الثلاثاء، وتم إغلاق كافة البسطات ومنع حركة البيع والشراء حتى تنخفض الأسعار

ويأتي هذا الإغلاق بهدف كسر احتكار التجار وارتفاع الأسعار، حيث لن يتم التعامل مع أي تاجر إلا بشرط بيع البضائع بأسعار معقولة وليس بأسعار فوق ما يتخيله العقل

وطاف شبان فلسطينيون على المحلات والبسطات وطالبوا باغلاقها.

وتشهد أسواق جنوب ووسط القطاع غلاء فاحشا في الأسعار في ظل ندرة وجودها .

ومنعت إسرائيل منذ الاول من اكتوبر الفائت ادخال بضائع للتجار وقلصت كمية المساعدات بشكل كبير جدا.