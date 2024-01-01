إيران تزرع الذعر داخل إسرائيل ..

سما / وكالات /

انتظار الرد اقوى من الرد، حرب نفسية وحالة رعب نجحت ايران في زرعها داخل اسرائيل.

"ما هو واضح أننا في وقت صعب، ومن المستحيل معرفة ما إذا كان كل ما ينشر صحيحا. ومن الواضح أيضاً أن هناك من يستغل الوضع ويغذي الاشاعات بشأن إعطاء مواعيد للرد الإيراني المرتقب ، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، كانت حالة التأهب في ذروتها خوفاً من هجوم مرتقب من إيران. لكن الدمار الذي أحدثته طائرات سلاح الجو خلال زيارتها لإيران قد يؤدي، بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، إلى رد إيراني في الأيام المقبلة. لكن موعد الضربة غير معروف، هل ستهاجم طهران اسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية أو بعد الإعلان رسمياً عن الرئيس المقبل.

وزعم المعلقون أن الهجوم قبل الانتخابات يخدم ترامب، الذي لا يريده الإيرانيون رئيسا للولايات المتحدة. ويقول تقدير آخر إن الجيش الإسرائيلي قد دمر نظام الدفاع الإيراني بأكمله، لذلك إذا اختارت إيران مهاجمة إسرائيل، فسيكون من الأسهل على الجيش الإسرائيلي الرد، وسيكون الرد أكثر صعوبة.

وهناك معلقين يرون أنه إذا هوجمت إسرائيل فسيكون من العراق أو اليمن.

في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى التأهب من قبل المؤسسة العسكرية في اسرائيل، ولكن في شبكات التواصل الاجتماعي هناك حرب أخرى فقد قدرت الشبكات أن يوم السبت هو تاريخ الهجوم.

"في عصر تملي فيه الشبكات الاجتماعية أحيانًا أجندتنا"،تضيف معاريف ، فإن الحرب النفسية الحقيقية تحقق نجاحًا كبيرًا وتتغلب أيضًا على الواقع. الأخبار حول تحركات القوات الإيرانية والصواريخ، والتي لم تكن صحيحة نهاية الأسبوع الماضي، دفعت المعلق العسكري في القناة 12، نير دافوري، إلى نشر توضيح صريح قال فيه إن المؤسسة الأمنية ليس لديها أي معلومات عن ذلك لكن ذلك لم يوقف موجة الشائعات.

وتقول الصحيفة إن إيران لديها مصلحة في إبقاءنا في حالة توتر وزرع الخوف. وهذا هو السبب الذي دفع المرشد الأعلى الإيراني، خامنئي، إلى التغريد بالعبرية قائلاً: "سوف تتلقى الولايات المتحدة والنظام الصهيوني رداً ساحقاً على ما يفعلانه".

ولزيادة الخوف من الرد الايراني وبث الرعب داخل اسرائيل، تجري مصادر إيرانية مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وشبكات تلفزيونية عالمية تحذر فيها من هجوم وشيك، كل هذا للحفاظ على الخوف وزرع الذعر.

وأعلنت إيران في الأيام الأخيرة إلغاء الدراسة في مؤسساتها التعليمية، وكررت تهديدها بأنها تخطط لهجوم لم تشهده إسرائيل من قبل.

وحذرت إدارة بايدن إيران في الأيام الأخيرة من هجوم آخر ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن تتمكن من كبح جماح الرد الإسرائيلي.

وكان الفيلسوف الروماني سينيكا يقول: "إن أسوأ من الحرب هو الخوف منها"، وهذا هو السبب الذي يجعل ايران تزرع الخوف والقلق داخل إسرائيل.