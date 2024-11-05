إثر حملات المقاطعة.. سلسة “كارفور” تعلن إغلاق فروعها بالأردن

عمان / وكالات /

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور”، الاثنين، إغلاق فروعها بالأردن، وذلك على إثر حملات المقاطعة التي طالت عددا من العلامات التجارية، بسبب دعمها لإسرائيل التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

جاء ذلك وفق ما أعلنته السلسلة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وكتبت في منشور لها “اعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة”.

وأضافت: “نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه علامات تجارية عالمية، مقاطعة شعبية في دول عربية وإسلامية وأجنبية، بسبب إعلانها دعما مباشرا أو غير مباشر لإسرائيل، التي تقود حرب إبادة على قطاع غزة.

ولا تقتصر حملات المقاطعة على الأردن وحده، بل طالت علامات تجارية وسلعا أساسية وحتى بعض أنواع الأدوية، في دول عربية وإسلامية أخرى حيث بدأ يتكشف حجم معاناة تلك العلامات في ممارسة أنشطتها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.