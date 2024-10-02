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ثلاثة شهداء في جنين بينهم المطارد هاني بني عودة..

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء في جنين بينهم المطارد هاني بني عودة..



جنين/سما/

اعلن صباح اليوم عن استشهاد المواطن هاني بني عودة بعد محاصرة احد المنازل في بلدة طمون جنوب طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد طوّقت احد المنازل في بلدة طمون وأطلقت عليه قذائف من نوع "أنيرجا" قبل انسحابها لتتمكن الطواقم الطبية لاحقًا من انتشال جثمان الشهيد بني عودة والذي وُجد أشلاءً داخل المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون فجر اليوم ترافقها جرافة من نوع D9 ودارت خلالها اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال استمرت لعدة ساعات.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون مع اقتحام مماثل لمخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة (D9)، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما الحقت الجرافة أضرارا في الشارع الرئيس.

وتحدثت مصادر محلية عن تعمد قيام قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المخيم، بما في ذلك تجريف خطوط المياه، سيما في سوق المخيم وشارع المدارس.

كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة العديد من منازل المواطنين داخل المخيم، وأطلقت الرصاص داخل الأزقة.

واستشهد مواطنان في قصف جوي استهدف منطقة المثلث جنوب جنين صباح اليوم.

وافادت مصادر محلية بأن مسيرة قصفت المنطقة سالفة الذكر أدى إلى استشهاد مواطنين .

و أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عن استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المسلحين داخل مركبة في منطقة قباطية جنوب جنين .

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