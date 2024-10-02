396 يوم من العدوان على غزة ..شهداء بالعشرات ببيت لاهيا وغارات على الوسطى وخان يونس

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٣ شهيد و ١٥٦ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٣٧٤ شهيد و ١٠٢٢٦١ اصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣.

شمال قطاع غزة

ودخلت عملية جيش الاحتلال العسكرية البرية الشهر الثاني بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة .

وارتقى ٢٠ شهيدا ومفقودون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الرضيع" الذي يؤوي نازحين، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد اقل من ساعتين على قصف منزل لعائلة زعرب واستشهاد تسعة من أفراده.

واستشهد أربعة مواطنين وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الشرفا في شارع غزة القديم بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة المستوصف بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة،

وقالت مصادر طبية ان الشهداء رجل وزوجته وطفليه وهم : الأم آلاء هشام خيري الجاروشة "بركات" (٤٠ عامًا)، الاب طارق زياد علي بركات (٤٢ عامًا) وطفليهما رانيا طارق زياد بركات (٧ سنوات) ويحيى طارق زياد بركات (4 سنوات)

وارتقى شهيدان و6 إصابات بينهم أطفال جرّاء قصف مروحية اسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين شرق مخبز البنا وسط مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

واستهداف الاحتلال منزل بالقرب من دوار أبو عطايا وارتقاء الحاج غازي أبو عطايا جراء الاستهداف

ووقعت عدة اصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جربوع بمخيم ١ بالنصيرات وسط قطاع غزة

جنوب القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء من عائلة أبو خاطر بينهم طفل ومصابون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة ارميضة شرق خانيونس

وانتشل مسعفون جثماني اثنين من المواطنين من رفح اثر تعرضهما للقصف شرق المدينة.