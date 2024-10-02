الجيش الأمريكي يعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها في الصيف أثناء مهمة على رصيف غزة

واشنطن/سما/

أعلن الجيش الأمريكي وفاة جندي الأسبوع الماضي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال الصيف، أثناء مهمة على الرصيف البحري الذي أنشأته واشنطن في غزة.



وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما، كان واحدا من ثلاثة أفراد من الخدمة الأمريكية أصيبوا في حوادث غير قتالية أثناء المهمة، على الرغم من عودة اثنين على الفور إلى الخدمة بعد إصابتهما بجروح طفيفة.



وقال الكابتن شكيلا ميلفورد جلوفر، المتحدث باسم قيادة الدعم الاستكشافي الثالثة بالجيش الأمريكي التي كان ستانلي يخدم فيها، يوم الاثنين: "أصيب ستانلي أثناء دعم المهمة التي سلمت المساعدات الإنسانية إلى غزة في مايو 2024 وكان يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل".

وقال العقيد جون "إيدي" جراي، قائد اللواء السابع للنقل، يوم الاثنين: "كان الرقيب كوانداريوس ستانلي قائدا فعالا ومحترما في الخط الأول في اللواء السابع للنقل الاستكشافي (TBX)، وخاصة أثناء المهمة لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب غزة". "سنستمر في تقديم الدعم لعائلته خلال هذا الوقت العصيب. وحدتنا بأكملها تنعى إلى جانب عائلته".

من غير الواضح كيف أصيب ستانلي بالضبط، على الرغم من أن المسؤولين أكدوا أنها ليست مرتبطة بالقتال. تم تأكيد إصابة ستانلي - بالإضافة إلى الإصابات الطفيفة التي لحقت بالجنود الآخرين - لأول مرة من قبل نائب الأدميرال برادلي كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي أخبر الصحفيين في مايو الماضي أن أحد الأفراد "كان يتلقى الرعاية في مستشفى محلي إسرائيلي. لقد أصيب على متن سفينة في البحر".

تم نقل ستانلي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في مركز بروك الطبي للجيش في سان أنطونيو بولاية تكساس في يونيو.

كانت مهمة الرصيف جهدا واضحا للغاية من قبل إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حماس. وبسبب المشكلات اللوجستية والطقس المتكررة، لم يعمل الرصيف إلا لمدة إجمالية تبلغ حوالي 20 يوما، وسلم 19.4 مليون رطل من المساعدات.

ووفق "سي إن إن" فقد وجد تقرير حديث من مكتب المحاسبة الحكومية أن الزوارق التابعة للجيش الأمريكي - التي نفذت مهمة الرصيف - لا تخضع للصيانة الكافية وتعاني من حالة استعداد منخفضة بسبب "السفن القديمة ونقص الإمدادات والأجزاء القديمة".

المصدر: سي أن أن