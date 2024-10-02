هاليفي: يجب التحلي بالشجاعة لإبرام صفقة تبادل

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، أبلغ عائلات أسرى إسرائيليين في غزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل.

وقال هاليفي للعائلات، إن "الجيش حقق إنجازات كثيرة، ويجب التحلي بالشجاعة لإبرام صفقة"، وفق تعبيره.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة المحتجزين".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، فيما تقول حركة حماس إن عشرات منهم قُتلوا في غارات استهدفت القطاع.



ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت سابق، وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية، إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إن "السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل".

وفي وقت سابق، نقلت قناة عبرية عن عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، إبلاغهم من قبل رئيس الموساد، ديفيد برنياع، أن فرص التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة حماس باتت ضعيفة.

وقالت القناة 12 العبرية خاصة، الاثنين، إن برنياع التقى في الأيام الأخيرة عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين؛ لإطلاعهم على سير المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل مع "حماس".

وفي تفاصيل اللقاءات، أضافت القناة: "خلال الاجتماع مع رئيس الموساد، سأله أحد أقارب المختطفين (الأسرى): ماذا يحدث مع الصفقة الآن؟".

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وأجاب رئيس الموساد: "لم نتلق بعد ردا من الوسطاء، سواء على الاقتراح القطري أو على المقترح المصري رسميا، لذا فإن الأمر يستحق الانتظار"، وفق الصحيفة.

وأضاف برنياع: "في الوقت الحالي، إن فرص التوصل إلى صفقة صغيرة منخفضة، لأن حركة حماس تصر على وقف الحرب الإسرائيلية بغزة".

القناة العبرية تابعت: "ثم سأل القريب أيضا: ماذا عن وقف الأعمال العدائية؟ وعند هذه النقطة قال رئيس الموساد إن فريق التفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء للتقدم نحو صفقة شاملة وإنهاء الحرب".