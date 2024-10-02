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لازاريني: "إسرائيل" قلصت دخول المساعدات لقطاع غزة لـ 30 شاحنة يوميا الشهر الماضي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 12:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: "إسرائيل" قلصت دخول المساعدات لقطاع غزة لـ 30 شاحنة يوميا الشهر الماضي



غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات المسموح لها بالدخول لقطاع غزة إلى 30 شاحنة فقط يوميا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تغلق إسرائيل المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية كما تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.

وأكد لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "دخول 30 شاحنة مساعدات يومياً فقط إلى غزة خلال الشهر الماضي، هو أدنى مستوى من المساعدات منذ فترة طويلة، وبذلك تكون المساعدات انخفضت إلى المستوى الذي كانت عليه في بداية الحرب".

وأشار إلى أن "كميات المساعدات هذه لا يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص في غزة، معظمهم يعانون من الجوع والمرض وظروف يائسة"، لافتا أن "هذه المساعدات تمثل 6 % فقط من الإمدادات الإنسانية التي كانت تدخل غزة قبل الحرب".

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