تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

القدس المحتلة/سما/

في غضون 3 أسابيع تقريبا، كان من المفترض أن تتم مراسم زواج أفنير نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأميت جورداني، إلا أن كل ما جهزوه سابقا لم يعد قابلا للتطبيق.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن تأجيل حفل الزفاف أصبح نهائيا الآن، ولن يقيم الاثنان يومهما الكبير في "حافات رونيت" في 26 نوفمبر كما خططا.

وأضافت أنه وعلى الرغم من أن كل شيء جاهز بالفعل، إلا أن الوضع الأمني ​​كان حاسما خاصة بعد سقوط طائرة بدون طيار على منزل العائلة في قيسارية.

وأشارت القناة العبرية نقلا عن موقع "YNET" بأن حفل الزفاف سيقام في صيف 2025 إذا سمح الوضع الأمني ​​ولن تكون هناك مفاجآت أخرى بالطبع.

وكان وسائل إعلامية عبرية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله أفنير الذي كان من المقرر نهاية نوفمبر، بسبب الوضع الأمني ​​وخشية من مسيرات حزب الله.

وقال رئيس الوزراء في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه يجب تأجيل الزفاف بسبب الوضع وأنه قد يكون هناك خطر غير ضروري على المشاركين، مشيرا إلى أنه لا مانع من تأجيل الزفاف.

وأشارت هيئة البث إلى أن تهديد الطائرات بدون طيار كان يشغل بال رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت أنباء مفادها أن نتنياهو تساءل في محادثة مغلقة في مكتبه في الكنيست "إلى أين سنذهب إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".

وأضاف: "أنا خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار"، موضحة أن نتنياهو أعرب عن حيرته بشأن اجتماع الكنيست في القدس وقال: "لا أفهم لماذا يجتمع الكنيست في مكانه المعتاد وليس في مكان آخر".

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي تعرض مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية لهجوم من طائرات مسيرة وتبنى "حزب الله" الهجوم، فيما علق نتنياهو على الحدث قائلا: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".