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مصادر عبرية أكدت موعد الهجوم في 1 أكتوبر تحذر من هجوم إيراني جديد خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية أكدت موعد الهجوم في 1 أكتوبر تحذر من هجوم إيراني جديد خلال الساعات القادمة



القدس المحتلة/سما/

حذرت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، من أن إيران ستشن هجوما واسع النطاق على إسرائيل بالصواريخ خلال الساعات القليلة المقبلة.


وكانت المصادر ذاتها قد أكدت مطلع أكتوبر الماضي اقتراب ساعة الصفر للهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي.

كما أشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى أن مسؤولين إيرانيين كبارا أكدوا أن طهران نشرت صواريخ باليستية في 74 موقعا في جميع أنحاء البلاد استعدادا لشن هجوم على إسرائيل.

ومن جانبه، رفع الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين من درجة تأهبه تحسبا لهجوم إيراني "شديد" مرتقب ردا على الهجوم الإسرائيلي، وفي ظل التصريحات الصادرة عن كبار القادة الإيرانيين، والتي تؤكد حتمية رد طهران.

هذا وكشف الباحث في الشؤون الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بيني سباتي في مقابلة صحيفة يوم الاثنين، عن موعد الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل.

وقال الخبير: "بسبب المستوى العالي جدا من التهديدات، لن أتفاجأ إذا كان الهجوم الإيراني الليلة أو غدا، لم يعد الأمر مهما بعد الآن. كل توقيت له نوع من المصلحة الخاصة به".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي محمد نائيني، إن طهران سترد بشكل حاسم "يفوق الفهم" على الهجوم الإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي السبت، إن بلاده ستفعل كل ما يجب فعله لمواجهة الاستكبار العالمي على الصعيد العسكري والسياسي والتسليحي، مشددا على أن أعداء إيران سيتلقون ردا صارما.

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