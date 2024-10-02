  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"انتحر أحدهم اليوم لدى استدعائه إلى الخدمة".. من هم "الجنود الوحيدون" في الجيش الإسرائيلي؟.

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"انتحر أحدهم اليوم لدى استدعائه إلى الخدمة".. من هم "الجنود الوحيدون" في الجيش الإسرائيلي؟.



القدس المحتلة/سما/

يصنف الضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد المنتحر لدى استدعائه للخدمة، على أنه "جندي وحيد"بحسب الجيش الإسرائيلي، فماذا يعني مصطلح "الجندي الوحيد"؟


"الجندي الوحيد" هو الجندي الذي يعمل في الجيش الإسرائيلي ويكون منفصلا عن عائلته لأسباب مختلفة. ويتم تعريف الجندي على أنه وحيد في الحالات التالية: "إذا انقطع اتصاله بعائلته، أو إذا لم يكن له عائلة في إسرائيل، أو إذا كان يتيما".

يبلغ عدد الأفراد الذين يتم تعريفهم "جندي وحيد" في صفوف الجيش الإسرائيلي قرابة 5800 جندي، نصفهم لديهم عائلات لا تعيش في إسرائيل.

وعادة ما تخلو جنازات "الجندي الوحيد" من الحضور، ولذلك تكثر الدعوات بين المستوطنين لحضورها والتواجد بها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الضابط الذي انتحر يوم الاثنين، عساف داغان 38 عاما، يندرج تحت تصنيف "جندي وحيد" إذا أنه من أصل فنزويلي، بدأ مسيرته في الجيش مع فرقة المظليين وأصبح ضابطا، وخدم في حرب لبنان الثانية ثم تطوع في دورة طيار.

وتم تسريحه من الخدمة النظامية قبل حوالي ثلاث سنوات، لكنه استمر في الخدمة في الاحتياط منذ ذلك الحين.

وقالت والدته، إنه خلال السنوات الأربع التي مرت منذ تسريحه من الخدمة، عانى ابنها من اضطراب ما بعد الصدمة، وكتب الجندي في الرسالة التي تركها لوالدته: "ربما تشعرين بالارتياح عندما تعلمين أنني وجدت الراحة"

الأكثر قراءة اليوم

شكل لجنة إدارة غزّة المتفق عليها بين حماس وفتح وأبرز مهامها

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

الإدارة الأمريكية ستضغط بكل قوة لإنهاء حرب غزة وهذا ما جاء في رسالة أوستن لإسرائيل..

ضابط إسرائيلي يهاجم القاهرة: المخابرات المصرية خدرت "إسرائيل"

تقرير: المعلومات السرية التي سُرّبها مكتب نتنياهو قوّضت جهود إطلاق سراح المحتجزين

إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

إسرائيل.. رئيس الموساد يبلغ عائلات الأسرى بغزة بتضاؤل فرص ابرام صفقة لتبادلهم

الأخبار الرئيسية

20241002164657reup-2024-10-02t164510z_1247252859_rc2gcaai5114_rtrmadp_3_israel-palestinians-un.h-730x438

مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

672936704c59b758f31a4331

إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

6729339d4c59b75a350d7004

"إسرائيل" تشيد مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح في محور فيلادلفيا

672931ae423604407f468640 (1)

تقرير عبري: تم تحذير مكتب نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين

672931b242360446b91d1c73

موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية