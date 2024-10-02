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نفاد الأكفان في شمال قطاع غزة (صور)

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفاد الأكفان في شمال قطاع غزة (صور)



غزة/سما/

نشر نشطاء يوم الاثنين، صور وفيديوهات مأساوية تظهر تكفين جثث الضحايا بالأكياس البلاستيكية المصنوعة من النايلون، بسبب نفاد الأكفان القماشية إثر الحصار الإسرائيلي الخانق على شمال غزة.

 

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفيات قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص شمال القطاع، حيث قصف طابقا في قسم الأطفال والحضانة وخزانات المياه في مستشفى كمال عدوان، بينما قصفت المدفعية محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، وأطلقت مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الإندونيسي وجدرانه، في بلدة بيت لاهيا.

هذا ولفتت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل، يوم الأحد، إلى أن هناك تقارير وردت للمنظمة تفيد بمقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

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وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر الماضي، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال قطاع غزة، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، ويفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع، وقتل وأصيب وفقد الآلاف من الفلسطينيين خلال الهجوم الواسع والمستمر على شمال قطاع غزة.

وعلى مدى أشهر الحرب حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة، خاصة بين الأطفال في القطاع، جراء نقص الأدوية والتطعيمات والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

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