الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الإسرائيلي تتجاوز 3 آلاف شهيد

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى أكثر من 3 آلاف شهيد.



وبهذا العدد من الشهداء والجرحى، حسب الوزارة، يرتفع عدد الضحايا إلى "3002 شهيدا و13492 جريحا".

وبلغت الحصيلة الاجمالية للضحايا من المسعفين "منذ بدء القصف الإسرائيلي 178 شهيدا و306 جريحا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244.

وتم تسجيل 63 اعتداء على المستشفيات و84 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و211 اعتداء على الجمعيات الإسعافية".

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديا، وفقا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

هذا وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.