إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة محمد الضيف ادعى الجيش الإسرائيلي أنه عثر عليهما في القطاع.

وذكر موقع "كان نيوز" العبري أنه وعلى الرغم من أن حماس لم تؤكد بعد اغتياله، إلا أن القوات الإسرائيلية في غزة عثرت على وثائق جديدة لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأفاد المصدر بأنه وقبل إعلان الجيش اغتيال محمد الضيف تمت مصادرة العديد من الوثائق من قبل قوات الأمن خلال مناورة برية في قطاع غزة.

والسبت، نفت حركة حماس ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" حول مصير القائد العام لـ"كتائب"القسام" محمد الضيف.

وأكدت الحركة أنه "لا صحة لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط منسوبا إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة حول مصير القائد المجاهد محمد الضيف حفظه الله".

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن مصادر داخل "حماس" أبلغتها أن قيادة الحركة داخل قطاع غزة وخارجه تلقت مؤشرات جديدة تؤكد اغتيال محمد الضيف.

وذكرت أن المصادر قالت إن بعض الشخصيات التي كانت تحيط بالضيف أكدت بعد عودة التواصل معها ومع قيادة الحركة، أن الاتصال به فُقد منذ العملية التي استهدفته إلى جانب رافع سلامة قائد لواء خان يونس في "القسام" منتصف يوليو 2024.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الشخصيات نقلت رسالة مكتوبة تؤكد فقدان الاتصال بالضيف، وأنه فعليا قد عُثر بعد أيام من الهجوم في مكان استهدافه على نصف جسد شخص يعود بنسبة كبيرة للضيف، لكن لم يتم التأكد حينها من ذلك بسبب التشوهات التي طالت بقايا الجثة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا لغارة جوية تم شنها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.