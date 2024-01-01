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تقرير عبري: تم تحذير مكتب نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين

الإثنين 04 نوفمبر 2024 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير عبري: تم تحذير مكتب نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير، مساء يوم الاثنين، بأنه تم تحذير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين.


وأشارت إلى أنه وبالرغم من فشل فيلدشتاين في اختبار التصنيف الأمني ورغم التحذير الصريح الذي تم نقله إلى مكتب نتنياهو، استمر المستشار في العمل بشكل طبيعي في المكتب.

هذا، وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب إلى المستشارة القضائية للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".

وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".

وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".

وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".

ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المتهم بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.

هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.

يشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك) تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.

وهزت عملية تسريب وثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

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