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موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان

الإثنين 04 نوفمبر 2024 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالا مطولا حددت من خلاله موعد وقف إطلاق النار جنوب لبنان.


وأشارت الصحيفة إلى أن التوصل إلى اتفاق مع لبنان "ممكن خلال أسبوع ونصف بينما تتضاءل فرص إطلاق سراح الأسرى بصفقة في غزة".


وأضافت الصحيفة: "الحكومة الإسرائيلية ترغب بإنهاء ملف لبنان والتفرغ للحرب في غزة".

وقدر مسؤولون مطلعون على مفاوضات التسوية في لبنان مساء اليوم الاثنين أن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، وأشاروا إلى أنه تم إحراز تقدم واضح في المحادثات، خاصة فيما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي ستضمن حرية العمل العسكري لإسرائيل في جنوب لبنان في حال فشل تطبيق وقف إطلاق النار.

إلى جانب التفاؤل بشأن لبنان، هناك تشاؤم كبير بشأن الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى، وأبلغت حماس الوسطاء بأنها لا تنوي التنازل عن صفقة تتضمن أقل من وقف الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ودخلت الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان يومها الـ 41 على التوالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان، بينما خفف قيودا في تعليماته الاحترازية بالسماح بتجمعات تصل إلى ألفي شخص في بعض المناطق.

ومن جانبه، وسع "حزب الله" هجماته على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في شمالي إسرائيل، في وقت واصل فيه التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، بينما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة بلدات لبنانية.

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