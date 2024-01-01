  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: نتنياهو يرسل الجنود إلى المعركة ويبيع دماءهم رخيصة (فيديو)

الإثنين 04 نوفمبر 2024 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: نتنياهو يرسل الجنود إلى المعركة ويبيع دماءهم رخيصة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرسل الجنود إلى المعركة ويبيع دماءهم بثمن بخس.

وأضاف لابيد أن دماء هؤلاء الجنود أرخص من دماء شركائه السياسيين.

في اليوم الـ395 للحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 37 شخصا في غارات على القطاع منذ فجر الاثنين 25 منهم شمالي القطاع، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافه مستشفيات شمالي القطاع.

وأصيب عدد من الأشخاص الاثنين في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بوجود مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بالمستشفى.

وفي السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن المستشفى يتعرض لحصار وقصف عنيف مستمر، موجها نداءات استغاثة لكل المنظمات الإنسانية من أجل وقف هذا القصف.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 43.374 شهيدا و102.261 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

شكل لجنة إدارة غزّة المتفق عليها بين حماس وفتح وأبرز مهامها

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

الإدارة الأمريكية ستضغط بكل قوة لإنهاء حرب غزة وهذا ما جاء في رسالة أوستن لإسرائيل..

ضابط إسرائيلي يهاجم القاهرة: المخابرات المصرية خدرت "إسرائيل"

معلومات مثيرة عن المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو (صورة)

الأخبار الرئيسية

672936704c59b758f31a4331

إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

6729339d4c59b75a350d7004

"إسرائيل" تشيد مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح في محور فيلادلفيا

672931ae423604407f468640 (1)

تقرير عبري: تم تحذير مكتب نتنياهو بشأن توظيف المستشار اليعازر فيلدشتاين

672931b242360446b91d1c73

موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان

67292b2d42360446b91d1c6d

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني "قوي جدا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية