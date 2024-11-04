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"القسام" تستهدف 4 جنود إسرائيليين ودبابة بعبوة شديدة الانفجار بمخيم جباليا (فيديو)

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تستهدف 4 جنود إسرائيليين ودبابة بعبوة شديدة الانفجار بمخيم جباليا (فيديو)



غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الاثنين، مشاهد من استهداف دبابة وجنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


وقالت "القسام" إنها استهدفت 4 جنود إسرائيليين ودبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأظهرت المشاهد هروب 4 جنود إلى الآليات بعد استهداف مقاتلي القسام قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات.

كما فجر عناصر "القسام" عبوة شديدة الانفجار عقب وصول الجنود الإسرائيليين الأربعة إلى دبابة "ميركافا" للاحتماء بها في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

ويسمع في الفيديو صوت التكبير بعد استهداف الجنود والدبابة.

وذكرت "القسام" أن الفيديو يعود إلى الثاني من نوفمبر 2024.


وفي اليوم الـ395 للحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 37 شخصا في غارات على القطاع منذ فجر الاثنين 25 منهم شمالي القطاع، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافه مستشفيات شمالي القطاع.

وأصيب عدد من الأشخاص الاثنين في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بوجود مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بالمستشفى.

وفي السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن المستشفى يتعرض لحصار وقصف عنيف مستمر، موجها نداءات استغاثة لكل المنظمات الإنسانية من أجل وقف هذا القصف.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 43.374 شهيدا و102.261 إصابة.

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