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حماس تصدر بيانا عن اللقاءات مع فتح في القاهرة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تصدر بيانا عن اللقاءات مع فتح في القاهرة



غزة/سما/

أصدرت حركة حماس مساء يوم الاثين بيانا سلطت من خلاله الضوء على اللقاءات مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة.


وقالت الحركة في البيان: "عقدنا لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة وكانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة".

وأضافت حماس أنها بحثت مع حركة فتح مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل مواجهة مخططات إسرائيل.

وأفادت بأن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو الشتات هي شأن فلسطيني خالص ويتم بالتوافق الوطني.

وأوضحت حماس في بيانها أنها ناقشت خلال اللقاء مع فتح تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها.

وأكدت أنها ستواصل اللقاءات مع فتح والفصائل كافة للوصول لحلول تخدم الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة.

وأشارت في السياق إلى أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفَ العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين والإعمار وصفقة تبادل.

وشددت حماس على أن مفتاح وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني هو العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي وتطبيق القرار 2735.

وبينت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية إفشال جهود الوسطاء ومسؤولية موت المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

كما حملت الحركة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية، مؤكدة أنها لن تسقط بالتقادم ولن يكون مرتكبوها والمشاركون في دعمها واستمرارها بمعزل عن المحاسبة والمحاكمة العادلة مهما طال الزمن.

#حماس #القاهرة

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