  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"حماس" تعلق على أهداف نتنياهو من تسريب وثائق سرية وحساسه من مكتبه

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على أهداف نتنياهو من تسريب وثائق سرية وحساسه من مكتبه



غزة/سما/

أكدت حركة حماس أن فضيحة التسريبات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبريرها في إطار الحرب بحق الشعب الفلسطيني،موضحة أن كل ما جرى كان مخطط له مسبقا.


وقالت حماس في بيان: "يوما بعد يوم تتكشف فضيحة التسريبات من مكتب الإرهابي نتنياهو، وتشير فيما تشير إلى تسريب مواد، وبعضها تم التلاعب به، واستخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبرير قرارات في إطار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا".


وأضافت: "انكشاف خيوط هذه الجريمة، يؤكد أن ما جرى من عدوان كان عن سبق إصرار، ويرتبط بسياسة حكومة نتنياهو بإبادة شعبنا".

ودعت حركة حماس "محكمة العدل الدولية، والمدعي العام لدى محكمة الجنايات، إلى ملاحقة هذه القضية، وملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب".

وجددت حركة حماس تأكيد "موقفها في التعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة النازحين وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية".

وفي إطار متابعة اللقاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، تطرقت حماس إلى عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية، كما أوضحت أنه "سوف تواصل قيادة حركة حماس اللقاءات والاتصالات مع الإخوة في فتح ومع الفصائل الفلسطينية كافة، للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموما وغزة وأبناءها على وجه الخصوص".

وحملت حماس "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية".

وتشهد محافظة شمالي قطاع غزة قصفا مستمرا وحصارا منذ شهر، حيث قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.

هذا ووجه مستشفى كمال عدوان اليوم نداءات استغاثة لوقف القصف الإسرائيلي المستمر.

#حماس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

الإدارة الأمريكية ستضغط بكل قوة لإنهاء حرب غزة وهذا ما جاء في رسالة أوستن لإسرائيل..

ضابط إسرائيلي يهاجم القاهرة: المخابرات المصرية خدرت "إسرائيل"

معلومات مثيرة عن المتورط في تسريب وثائق مكتب نتنياهو (صورة)

تقرير: المعلومات السرية التي سُرّبها مكتب نتنياهو قوّضت جهود إطلاق سراح المحتجزين

الأخبار الرئيسية

67291c4142360446b91d1c58

"القسام" تستهدف 4 جنود إسرائيليين ودبابة بعبوة شديدة الانفجار بمخيم جباليا (فيديو)

672906f04c59b713da4dfc7a

السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للسلطة الفلسطينية وحماية حق تقرير المصير

شكل لجنة إدارة غزّة المتفق عليها بين حماس وفتح وأبرز مهامها

photo_2024-11-04_17-26-46

كيف بدأ تسريب الوثائق من مكتب نتنياهو وما علاقة يحيى السنوار؟

photo_2024-11-04_16-46-31

إعلام إسرائيلي: "الجيش" يحتاج إلى 7 آلاف مجند على عجل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية