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بيان سوري عن القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب دمشق

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان سوري عن القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب دمشق



دمشق/سما/

أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان لها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي دمشق اليوم الاثنين.


وجاء في بيان الخارجية: "سوريا تدين العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني مساء اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المناطق المدنية جنوبي دمشق، والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة".


وأضاف: "سوريا تجدد مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم".

وأكد مراسل "RT" في سوريا في وقت سابق، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يكون صوت الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي، استهدف محيط مدينة السيدة زينب.

بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن العدوان إسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها).

وأكدت أن المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

#سوريا #دمشق

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