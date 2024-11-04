"سرايا القدس" تعرض مشاهد من قصف "سديروت" و"مفلاسيم" وغلاف غزة (فيديو)

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من تجهيز وقصف "سديروت" و"مفلاسيم" وغلاف غزة برشقة صاروخية.

والسبت 2 نوفمبر أعلنت "سرايا القدس" عن "قصف سديروت ومفلاسيم ومنطقة غلاف غزة برشقات صاروخية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن "صافرات الإنذار دوت في سديروت ومنطقة غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمال قطاع غزة وسقطتا في منطقة مفتوحة"، حيث أكد حينها أنه "لا توجد إصابات".