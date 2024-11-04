مستشفى كمال عدوان يوجه نداءات استغاثة لوقف القصف الإسرائيلي المستمر

غزة/سما/

قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن المستشفى يتعرض لحصار وقصف عنيف مستمر، موجها نداءات استغاثة لكل المنظمات الإنسانية من أجل وقف هذا القصف.



وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان: "المستشفى يتعرض لقصف مستمر منذ أكثر من ساعتين، وعدة أقسام تتعرض لقصف جنوني، كما نقلنا الأطفال إلى الطابق الأرضي، مع بداية القصف، وهو يفتقر للمستلزمات الطبية".



وأضاف: "الوضع كارثي والقصف متواصل ولا نعلم ما يريده الاحتلال منا، وما زلنا محاصرين، وآن الأوان لحماية المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة".

وأكد أن "كل المساعدات التي تحاول منظمة الصحة العالمية إدخالها تستهدف"، مطالبا من "كل المنظمات الإنسانية التدخل لوقف هذا القصف".

وأصيب عدد من الأشخاص، الاثنين، في قصف إسرائيلي جديد استهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بوجود "مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بالمستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ395 على التوالي للقطاع إلى 43.374 قتيلا و102.261 إصابة.

فيما قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.

وأقر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بإصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة، و9 في معارك جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن 277 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم على جبهتي غزة ولبنان، جروح 28 منهم خطيرة، مشيرا إلى إصابة 5261 ضابطا وجنديا، من بينهم 774 جروحهم خطيرة، وذلك منذ بداية الحرب.