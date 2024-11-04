الجيش الإسرائيلي يعلن كشف وتدمير بنى تحتية لـ "حزب الله" في المناطق الوعرة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، أن قوات الهندسة التابعة للواء 188 تواصل كشف وتدمير البنية التحتية لـ "حزب الله" في المناطق الوعرة في جنوب لبنان.



وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات الجيش العمل في المناطق الوعرة والغابات المجاورة للسياج الحدودي في جنوب لبنان حيث أنشأ حزب الله بنية تحتية إرهابية تضم مباني عسكرية ووسائل قتالية ومناطق مخصصة للتسلل إلى داخل إسرائيل".



وأشار إلى أن "قوات اللواء 188 قامت بالكشف عن مخزن قذائف صاروخية احتوى أيضا على ذخائر وأسلحة كانت مخبأة في المناطق الوعرة وفي بنية تحتية تحت الأرض".



وأكد أدرعي أن "هذه العمليات تشكل جزءا من الجهود المستمرة لتفكيك قدرات حزب الله ومنعه من تنفيذ عمليات إرهابية وإطلاق القذائف من هذه المناطق باتجاه دولة إسرائيل، وخاصة نحو بلدات الشمال".

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان، يومها الـ41 على التوالي، في وقت وسع فيه "حزب الله" من نطاق هجماته الصاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما كثف سلاح الجو الإسرائيلي من شن غارات على مناطق مختلفة جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض مسيرة فوق الجولان أطلقت من الشرق، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "خلال نصف ساعةـ اعترضت القوات الجوية صباح الاثنين، أربع طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل، بعض الطائرات عبرت من لبنان وبعضها من الشرق، كما تم اعتراض طائرتين قبل عبورهما إلى أجواء البلاد".

وأعلن حزب الله عن تنفيذه 28 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية، وإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات بالعمق الإسرائيلي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي نحو 105 قذائف أطلقت من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية "بسقوط 4 شهداء و3 جرحى في الغارة على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان إلى 2986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح".