الصحة بغزة: نداء استغاثة أخير.. الاحتلال يواصل تدمير مستشفى "كمال عدوان"

رام الله/سما/

وجّهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، نداء استغاثة مشيرةً إلى أنه "قد يكون الأخير"، الإثنين، كاشفةً فيه أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف وتدمير مستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بشكل عنيف طال كل مرافق المستشفى.

وأعلنت الوزارة أنّ "هناك إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى"، لافتةً إلى أنّ "الطواقم الطبية لا تستطيع التحرّك بين أقسام المستشفى، ولا تستطيع إنقاذ المصابين".

وأشارت إلى أنه "يبدو أنّ هناك قراراً تمّ اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى".

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مناشدة عاجلة من داخل العناية المركّزة في مستشفى "كمال عدوان"، مع استمرار واشتداد الحصار الإسرائيلي على مستشفيات ومحافظة شمال غزة.