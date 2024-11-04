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المقاومة العراقية تهاجم هدفاً إسرائيلياً حيوياً في فلسطين المحتلة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة العراقية تهاجم هدفاً إسرائيلياً حيوياً في فلسطين المحتلة



بغداد/سما/

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين ضدّ هدف للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة، في بيانين منفصلين، أنها هاجمت هدفاً حيوياً في شمال فلسطين المحتلة مرتين بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت إن "ذلك يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، أمس الأحد، ضربها أهدافاً حيوية للاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلتين.

وقالت المقاومة العراقية في 3 بيانات منفصلة إنها ضربت "هدفين حيويين في غور الأردن المحتل، في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر". وكذلك ضربت هدفاً في الجولان السوري المحتل.

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