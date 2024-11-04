جيش الاحتلال يعترف بإصابة 19 جنديا في معارك غزة ولبنان خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة 19 جنديا في المعارك المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار موقع جيش الاحتلال إلى أن العدد المعلن للعسكريين المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وصل إلى 5261 ارتفاعا من 5253 يوم أمس.

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، يكون عدد المصابين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، 19 جنديا إسرائيليا في مناطق القتال.

وتشير المعطيات إلى أنه من بين المصابين 2394 جنديا أصيبوا بمعارك بقطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، ارتفاعا من 2390 يوم أمس.

وبذلك يكون 8 جنود إسرائيليين أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة بقية الجنود، ولكن بيانات الجيش الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية أشارت إلى إصابة جنود في جنوب لبنان.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 28 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و221 بإصابات متوسطة، و28 طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى المعلنة، أوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي أن 780 جنديا قتلوا منذ بداية الإبادة، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ولا يشمل هذا العدد المستوطنين وقوات الأمن وعناصر جهاز الأمن العام "الشاباك"، الذين قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق مراقبين، يتكتم الاحتلال الإسرائيلي على الخسائر البشرية والمادية جراء حربه على قطاع غزة ولبنان، ويمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، ويحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابته المشددة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.