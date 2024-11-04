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العاهل الأردني: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة "الأونروا"

الإثنين 04 نوفمبر 2024 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة "الأونروا"



عمان/سما/

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، أن على المجتمع الدولي رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد العاهل الأردني خلال استقباله اليوم الاثنين الرئيس الأستوني ألار كاريس، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة، لتخفيف الكارثة الإنسانية.

وأعاد التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وهو متطلب أساسي لتجنب توسع الصراع في المنطقة.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف أستونيا الداعم لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام في المنطقة.

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#الاردن #الاونروا

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