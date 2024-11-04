مصابون في قصف للاحتلال استهدف قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوجود مصابين جراء القصف الذي استهدف مبيتا للأطفال في الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مستشفى كمال عدوان بشكل عنيف طال كل مرافق المستشفى وهناك اصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطواقم الطبية لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى ولا تستطيع إنقاذ زملائهم المصابين.

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