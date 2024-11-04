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15شهيدا في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
15شهيدا في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة



غزة/سما/

 استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، استشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلين في شارع الحطبية بحي الصديقين في بلدة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرة "أباتشي" قصفت موقعا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 مواطنا، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#الاحتلال الاسرائيلي #غزة

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