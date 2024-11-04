70% من سكان بعلبك في حالة نزوح قسري

بيروت/سما/

نزح أكثر من 70 بالمئة من سكان مدينة بعلبك شرق لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة للقصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وأوضحت الوكالة أن القصف الإسرائيلي طال المدينة ومحيطها، بما في ذلك مناطق قريبة من قلعة بعلبك وآثار تاريخية أخرى، كما استهدف مستشفيات ومدارس ومعاهد، فضلا عن منشآت سياحية.



وأمس الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان محافظة بعلبك، محذرا من استهداف المنطقة بسبب "وجود مصالح تابعة لحزب الله فيها".



كما أرفق الجيش منشوراته بخرائط توضح المباني المستهدفة وطالب بإخلائها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على مناطق متفرقة من لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، مدعية أنها تستهدف "حزب الله"