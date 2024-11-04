  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مئات الأتراك يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية باسطنبول تضامنا مع غزة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الأتراك يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية باسطنبول تضامنا مع غزة



أنقرة/سما/

تظاهر مئات الأتراك، مساء الأحد، أمام القنصلية العامة الأمريكية في مدينة اسطنبول تنديدا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "منصة التضامن مع غزة"، نظمت تظاهرة حيث سار مئات الأشخاص، الأحد، إلى مبنى القنصلية الأمريكية في منطقة "صاري ير"، التابعة لاسطنبول، مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون أعلام تركيا وفلسطين، مرددين هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات إسرائيل منذ وقت طويل.

وقال رضوان قايا متحدث باسم المتظاهرين، إن "إسرائيل ترتكب منذ 13 شهرا مجازر ضد الإنسانية بدعم من الولايات المتحدة"، مشددا على "ضرورة الاستمرار في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ395، فيما سجلت وزارة الصحة في القطاع أكثر 43,341  قتيلا و102,105 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

في غضون ذلك، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا اليوم  بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

#غزة #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

خبير أمني إسرائيلي يحذر من "كارثة كبرى" قد تلحقها غزة بـ"إسرائيل"

محقق يحيى السنوار في السجن يطرح حلا للخلاص بدل الصفقة مع "حماس"

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

الرئيس الإيراني يقدم عرضا "غير مباشر" لإسرائيل لوقف حرب غزة ولبنان

الإدارة الأمريكية ستضغط بكل قوة لإنهاء حرب غزة وهذا ما جاء في رسالة أوستن لإسرائيل..

الأخبار الرئيسية

شكل لجنة إدارة غزّة المتفق عليها بين حماس وفتح وأبرز مهامها

photo_2024-11-04_16-46-31

إعلام إسرائيلي: "الجيش" يحتاج إلى 7 آلاف مجند على عجل

ضابط إسرائيلي يهاجم القاهرة: المخابرات المصرية خدرت "إسرائيل"

هاريس تواصل مغازلة الأمريكيين العرب طمعا بدعمهم من "بوابة غزة"‏

photo_2024-11-04_16-05-08

استطلاع يظهر ميلا شديدا ليهود "إسرائيل" نحو أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية.. من هو؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية