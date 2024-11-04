مئات الأتراك يتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية باسطنبول تضامنا مع غزة

أنقرة/سما/

تظاهر مئات الأتراك، مساء الأحد، أمام القنصلية العامة الأمريكية في مدينة اسطنبول تنديدا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "منصة التضامن مع غزة"، نظمت تظاهرة حيث سار مئات الأشخاص، الأحد، إلى مبنى القنصلية الأمريكية في منطقة "صاري ير"، التابعة لاسطنبول، مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون أعلام تركيا وفلسطين، مرددين هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات إسرائيل منذ وقت طويل.

وقال رضوان قايا متحدث باسم المتظاهرين، إن "إسرائيل ترتكب منذ 13 شهرا مجازر ضد الإنسانية بدعم من الولايات المتحدة"، مشددا على "ضرورة الاستمرار في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ395، فيما سجلت وزارة الصحة في القطاع أكثر 43,341 قتيلا و102,105 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

في غضون ذلك، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا اليوم بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.