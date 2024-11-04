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مقتل قائد وطيار بالحرس الثوري بتحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي إيران

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل قائد وطيار بالحرس الثوري بتحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي إيران



طهران/سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، مقتل قائد وحدة وطيار في الحرس جراء تحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي البلاد.

مقتل قائد وطيار بالحرس الثوري بتحطم طائرة عسكرية جنوب شرقي إيران

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه خلال تمرين "الشهداء الأمني" في منطقة سروان، تعرضت طائرة خفيفة لحادث على متنها راكبان.

وأعلنت العلاقات العامة لقاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، تعرض طائرة خفيفة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سروان الحدودية الجنوبية الشرقية.

وأكد البيان مقتل العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوى بمحافظة جولستان وطيار المروحية حامد جنداغي أحد مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

#ايران #الحرس الثوري الإيراني

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