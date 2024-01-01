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طهران تنفي إغلاق مجالها الجوي أو حظر الطيران المدني

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تنفي إغلاق مجالها الجوي أو حظر الطيران المدني



طهران/سما/

أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في إيران جعفر يازرلو أن ما تم تداوله من أنباء حول عزم السلطات إغلاق المجال الجوي أو حظر الطيران المدني في البلاد غير صحيح إطلاقا.


ونفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدني جعفر يازرلو، "وجود أي قيود على حركة الطيران في البلاد، خلافا للشائعات التي تروّج".


وأكد عدم "وجود أي تعليمات جديدة بشأن إغلاق المجال الجوي الإيراني"، داعيا المواطنين إلى "عدم الاستماع إلى الشائعات التي تبثها بعض وسائل الإعلام".

ولفت يازرلو إلى أن "مصدر هذه الشائعات هو مواقع التواصل الإسرائيلية".

وقال في تصريحات لوكالات أنباء إيرانية: "حتى الآن لم يصدر أي إشعار جديد بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد أو حتى جزء صغير منه"، موضحا أن "الأنباء نشرتها مواقع ومنصات عبرية، ولا صحة لها وننفيها بشدة، ومثل هذا المحتوى غير صحيح إطلاقا".

#ايران

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