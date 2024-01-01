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انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من شرق وجنوب مدينة الخيام



بيروت/سما/

أفادت مصادر لبنانية، فجر الاثنين، بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام جنوب لبنان، بعد سلسلة عمليات وضربات للمقاومة على مدار الأيام الماضية.


وأشارت المصادر إلى أن "جيش الاحتلال فشل بالسيطرة على مدينة الخيام، كما أن قواته تراجعت مندحرة إلى مستوطنة المطلة، ولم يعد لها أي وجود على أطراف الخيام سواء في سردا، أو العمرا أو تلة الحمامص وغيرها".

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان يومها الـ 41 على التوالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان، بينما خفف قيودا في تعليماته الاحترازية بالسماح بتجمعات تصل إلى ألفي شخص في بعض المناطق.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف 10 تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية بالإضافة إلى استهداف مستوطنة "كتسرين" في الجولان السوري المحتل بصليات صاروخية.

ووسع "حزب الله" هجماته على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية، في وقت واصل التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، بينما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة بلدات لبنانية.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في عدة مواقع جنوبي الجولان السوري المحتل تحسبا لتسلل طائرة مسيرة، وكذلك في عكا وحيفا ومحيطهما، إذ سمعت أصوات انفجارات في سماء مدينة حيفا، عقب اعتراض 4 صواريخ من جنوب لبنان في سماء المدينة.

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