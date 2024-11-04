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الاحتلال يزعم تصفية اثنين من قادة حزب الله الميدانيين جنوب لبنان

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم تصفية اثنين من قادة حزب الله الميدانيين جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تصفية اثنين من قادة حزب الله الميدانيين في غارات جوية جنوب لبنان.


وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تمت تصفية قائد إضافي في منظومة المضادات بالدروع في قوة الرضوان وقائد في هيكلية القيادة الذي كان يعمل على تجنيد العناصر في حزب الله.

وجاء في البيان، أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات وقيادة الشمال، في منطقة السلطانية، وتمت تصفية المدعو رياض رضا غزاوي، قائد في منظومة المضادات بالدروع في قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله. غزاوي قام بتخطيط وتنفيذ العديد من عمليات الإرهاب، من بينها عمليات إطلاق مضادات للدروع باتجاه العمق الإسرائيلي وقوات جيش الدفاع التي تعمل في جنوب لبنان".

وأضاف البيان أنه "في هجوم آخر، هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة الشمال، عدة مبان عسكرية في منطقة صفد البطيخ، حيث كان ينشط عناصر حزب الله. في هذه الهجمات، تمت تصفية قائد في هيكلية قيادة منظمة حزب الله، كان مسؤولا عن نقل وسائل قتالية لخلية حزب الله في المنطقة ومحاولات إعادة تفعيل الأنشطة وتجنيد عناصر للمنظمة في منطقة بنت جبيل".

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن "هذه التصفية تشكل جزءا من الجهد المتواصل لجيش الدفاع الإسرائيلي في ضرب النشاط العسكري لمنظمة حزب الله وإضعاف قدرتها على استعادة قدراتها العسكرية".

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