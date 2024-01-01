  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ميقاتي: "إسرائيل" انقلبت على كل الحلول المقترحة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي: "إسرائيل" انقلبت على كل الحلول المقترحة



بيروت/سما/

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.


وقال ميقاتي إن "تمادي العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".

وأضاف ميقاتي إن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701 وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب ورحبت بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار لكن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب في حق مختلف المناطق اللبنانية وصولا الى استهداف المواقع الاثرية وهذا في حد ذاته جريمة اضافية ضد الانسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".

وجدد ميقاتي المطالبة "بالضغط لوقف العدوان، تمهيدا للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر من دون أي إضافات أو تفسيرات".

ولفت ميقاتي إلى أن "الحكومة أقرت في جلسة سابقة قرارا بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين وفي الجلسة المقبلة أيضا سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".

 شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والاسعافية عن دائرة الاستهداف، وقال إن الحكومة اللبنانية تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

ودعا ميقاتي إلى وقف فوري لإطلاق النار ولوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في مدينتي بعلبك وصور، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءا من هويتنا الوطنية فحسب بل إنها تحمل أيضا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

خبير أمني إسرائيلي يحذر من "كارثة كبرى" قد تلحقها غزة بـ"إسرائيل"

وفد حماس يبحث مع مسؤولين مصريين أفكاراً لوقف إطلاق النار

محقق يحيى السنوار في السجن يطرح حلا للخلاص بدل الصفقة مع "حماس"

الرئيس الإيراني يقدم عرضا "غير مباشر" لإسرائيل لوقف حرب غزة ولبنان

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

الأخبار الرئيسية

6728bb244c59b72e00010b1b

تقرير: اعتقال ضابط إسرائيلي برتبة رفيعة للاشتباه بتورطه في ملف تسريبات السنوار

"ووترغيت" الإسرائيليّة: سرقة وثائق سريّة بأمر الفاسد نتنياهو وتسريبها للصحافة لهندسة الوعيْ ..

مجازر إسرائيلية جديدة في غزة وحرب الإبادة تشتد في الشمال وآلاف المحاصرين بلا ماء وغذاء

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

إسرائيل.. رئيس الموساد يبلغ عائلات الأسرى بغزة بتضاؤل فرص ابرام صفقة لتبادلهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية