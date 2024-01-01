حكومة غزة: شهر على بدء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على شمال القطاع

غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، إن "حرب الإبادة الجماعية" التي تشنها القوات الإسرائيلية على محافظة شمالي القطاع أتمت شهرها لأول.



ووفقا لبيان المكتب فقد أسفرت العملية البرية الإسرئيلية الجديدة في شمالي القطاع عن استشهاد أكثر من 1800 شخص وإصابة 4 آلاف آخرين ومئات المفقودين، إلى جانب تدمير المشافي والبنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والشوارع، مما جعل محافظة شمال قطاع غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأضاف البيان: "إن هذا العدوان الهمجي والوحشي للقوات الإسرائيلية على المدنيين وعلى الأحياء السكنية المدنية الآمنة وعلى مراكز النزوح والإيواء، وقتل وإصابة مئات النازحين، وتشريد الآلاف منهم وإجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية، واستمرار مخطط القتل والإبادة والتدمير الشامل والتهجير، يؤكد المخططات الإسرائيلية الخبيثة بالانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية على غرار ما جرى تاريخيا عام 1948م، وأن هذه المخططات مغطاة أمريكيا وبضوء أخضر لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة".

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تعتمد سياسة التجويع بحق المدنيين شمالي القطاع، حيث منعت وصول 3800 شاحنة مساعدات وبضائع إلى محافظة شمال قطاع غزة، وحرمان 100 ألف طفل من الغذاء والدواء والحليب.

ولفت إلى أنه تم استهداف وتدمير عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثا عن الأمن والأمان، وتم حرمانهم من الخدمات الإنسانية بشكل كامل، وحرمان الطواقم الطبية من الطعام واعتقالها وتعذيبها، وليس بآخرها منع حملة تطعيم شلل الأطفال.

وبناء على ما سبق أكد البيان على ما يلي:

إدانة الجرائم والمجازر الإسرائيلية التي تستهدف عشرات آلاف المدنيين والأطفال والنساء بشكل متعمد ومقصود في محافظة شمال قطاع غزة، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين وضد المستشفيات والطواقم الطبية وضد المساجد والمؤسسات المدنية المختلفة.

تحميل "إسرائيل والإدارة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وضد محافظة شمال قطاع غزة على وجه الخصوص التي تعرضت للإبادة والقتل الممنهج".

كما وطالب البيان "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، كما ونطالبهم بالضغط على إسرائيلي بكافة الوسائل والطرق لوقف الجرائم الفظيعة والوحشية التي ترتكبها ضد الإنسانية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ395 على التوالي للقطاع إلى 43.374 قتيلا و102.261 إصابة.

فيما قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.