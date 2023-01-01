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صحة غزة: 33 شهيدا في3 مجازر خلال 24 ساعة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 33 شهيدا في3 مجازر خلال 24 ساعة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات في غزة.

وقالت في بيانها، لقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 156 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 43,374 شهيدا و102,261 إصابة، وتؤكد الوزارة أن هذا الرقم يتزايد بشكل مستمر نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

وأفادت الوزارة أيضا بأن عددا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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