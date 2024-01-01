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صحيفة: إيران أبلغت دبلوماسيين أن جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل في الأيام المقبلة

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إيران أبلغت دبلوماسيين أن جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل في الأيام المقبلة



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأحد، إن إيران أبلغت دبلوماسيين أنها فقدت 4 جنود ومدنيا في الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وأشار المسؤولون، إلى أن إيران أبلغت دبلوماسيين أن جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 14 العبرية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم، موضحة أن السؤال هو عن التوقيت وطريقة تنفيذه.
وأكدت البث العبرية، أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تقدر أنه سيكون هناك رد فعل إيراني بمعزل عن موعد الانتخابات الأمريكية، لافتة إلى أن الإيرانيين أصدروا تعليمات للفصائل خصوصا في العراق بزيادة هجماتها.
واالسبت، قال موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أمريكي، إن واشنطن حذرت إيران من شن هجوم آخر على إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية قالت إنها لن تكون قادرة على كبح الإسرائيليين.
وأكد مسؤولون أمريكيون، أن سيناريو الرد الإيراني على إسرائيل لا يزال مرجحا في الأيام المقبلة.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني حتى إذا جاء من الأراضي العراقية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن رد إيران على إسرائيل حتمي، وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وسيفوق تصور العدو.
ونقلت واشنطن بوست عن مصدر مقرب من قادة إسرائيليين معلومات استخبارية تشير إلى استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل خلال أيام.
وفيما سبق هدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة، السبت، بـ “رد ساحق” على الهجمات ضد إيران وحلفائها.
ويأتي تهديد خامنئي في وقت تتصاعد فيه تهديدات مسؤولي إيران بشن ضربة أخرى ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته الأخيرة على الجمهورية الإسلامية يوم 26 أكتوبر، والذي استهدف قواعد عسكرية ومواقع أخرى، وأودى بحياة خمسة أشخاص، على الأقل.
وقال المرشد الإيراني في مقطع فيديو، نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إيران: “بكل تأكيد، سيتلقى الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة، ردا ساحقا على ما يفعلون بإيران والأمة الإيرانية وجبهة المقاومة.”

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