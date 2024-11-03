  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير: المعلومات السرية التي سُرّبها مكتب نتنياهو قوّضت جهود إطلاق سراح المحتجزين

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: المعلومات السرية التي سُرّبها مكتب نتنياهو قوّضت جهود إطلاق سراح المحتجزين



القدس المحتلة / سما/

كشف قاضٍ اسرائيلي أن تسريب معلومات سرية للغاية كان من الممكن أن يتسبب في ضرر كبير لجهود إطلاق سراح المحتجزين.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن اعتقال أربعة مشتبه بهم، بمن فيهم المتحدث باسم نتنياهو إيلي فيلدشتاين، هو محور ما يرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أنه قبل بضعة أسابيع، طلب الجيش الإسرائيلي من جهاز الـ"شين بيت" وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، فتح تحقيق بعد تسرب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونشرت "بيلد" مقالا في أوائل سبتمبر يشير إلى وثيقة تزعم أن يحيى السنوار صاغها وتضمنت استراتيجية الحركة بشأن مفاوضات اتفاق الاسرى ووقف إطلاق النار. وأدى تحقيق مشترك أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.

وركز التحقيق على "مخاوف من حدوث خرق أمني نتيجة تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني عرضت معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، كما أضرت بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

ونفى نتنياهو تورط مكتبه، وقال في بيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء، ولم يكن هناك أي تسريب من مكتبنا"، متهما جهات حكومية أخرى لم يسمها، بتسريب معلومات سرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن المساعد، الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في التحقق من خلفيته الأمنية.

ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني ​​اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء ولم يتم تعيينه رسميا في المكتب، كما كان يقدم المشورة لنتنياهو بشكل نشط.

الأكثر قراءة اليوم

خبير أمني إسرائيلي يحذر من "كارثة كبرى" قد تلحقها غزة بـ"إسرائيل"

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

وفد حماس يبحث مع مسؤولين مصريين أفكاراً لوقف إطلاق النار

محقق يحيى السنوار في السجن يطرح حلا للخلاص بدل الصفقة مع "حماس"

الرئيس الإيراني يقدم عرضا "غير مباشر" لإسرائيل لوقف حرب غزة ولبنان

تحركات عسكرية في إيران.. ومسؤولون "استعدادات الرد على اسرائيل انطلقت"

مزاعم إسرائيلية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر على الأقل

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

حماس تعلق على حوار الفصائل في القاهرة

6727dc3e4c59b76151689614

كاتس يتحدث عن آفاق سماح "إسرائيل" بعودة حماس لحكم غزة..

مزاعم إسرائيلية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر على الأقل

photo_2024-11-03_19-17-31

نتنياهو ينفي تغيير مسار زيارته إلى الحدود مع لبنان ويتوعد "الحزب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية