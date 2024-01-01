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طقس فلسطين : غائم جزئيا وبارد نسبيا

الإثنين 04 نوفمبر 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئيا وبارد نسبيا



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، أجواء مستقرة غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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